Сделано в СССР: вездеходы своими руками

Полноприводные самоделки, теоретически пригодные к производству небольшими партиями, появились на просторах Союза в перестроечные времена.

Советские самодеятельные изобретатели создавали в гаражах и сараях единичные экземпляры машин класса «гран туризмо», моноприводных кроссоверов, внедорожников и даже амфибий. Некоторыми проектами заинтересовались на высшем уровне.

Грузопассажирский Тбилиси и Иверия V8

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Трехосные полноприводные вездеходы из грузинского города Болниси начались с инициативы энтузиаста Гурама Квернадзе. В 1986 году на основе списанных узлов УАЗов и с деталями кабины Колхиды всего за четыре месяца он построил машину для езды по горным тропам, где иногда пасовали даже советские внедорожники.

Грузопассажирский Тбилиси оснастили мотором и коробкой от ГАЗ‑24, мостами УАЗа. Средний и задний, разумеется, потребовали серьезной переделки.

Вслед за первой в Грузии собрали еще несколько машин с разными кузовами, в том числе Иверию с двигателем V8 и модернизированной трансмиссией.

Трехосные внедорожники грузинских самодельщиков планировали к мелкосерийному производству.

Грузинской инициативой заинтересовался-таки Минавтопром СССР. Машины затребовали в НАМИ и испытывали на Дмитровском полигоне. Испытатели признали, что грузовики с дорожным просветом 220 мм выигрывают у УАЗа и по ходовым качествам, и по грузоподъемности, но требуют серьезной доработки по многим параметрам, включая эргономику. Блеснула надежда!

Грузовик Дружба испытывали на Дмитровском полигоне.

Тем временем в СССР становилось все больше проблем, мало совместимых с доводкой и постановкой на производство новых автомобилей. Кооператив «Вездеход», организованный в Болниси (кстати, едва ли ни первый автомобильный кооператив в СССР) закончил свою деятельность в начале 1990‑х постройкой по заказу местного министерства здравоохранения нескольких трехосных санитарок на основе списанных серийных кузовов УАЗ.

Нева из Стрельны

Николай Яковлев и Владимир Капусто из Стрельны, строя два одинаковых автомобиля по имени Нева, на серийное производство, конечно, не рассчитывали. Но их внедорожники 1988 года интересны именно тем, что конструктивно, да и технологически, были больше иных самоделок пригодны к мелкосерийному производству.

Две полноприводные Невы Николая Яковлева и Владимира Капусто, оснащенные двигателями ВАЗ.

Раму сделали из двух продольных лонжеронов, сближенных к передку, и трех поперечных балок. Лонжероны представляли собой две сваренные водопроводные трубы диаметром 32 мм, к которым сверху приварили коробки из двух Г‑образных профилей. Поперечные балки квадратного сечения сварили из стального листа толщиной 2 мм. Интересно, что передняя балка одновременно служила резервным бачком для масла. Каркас тента тоже сделали из водопроводных труб.

Неву легко можно было трансформировать в пикап.

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Двигатели и коробки передач на внедорожниках Нева стояли от Жигулей, на одной машине — от ВАЗ‑2101, на второй — от ВАЗ‑2103. Трансмиссия — на основе узлов и деталей ГАЗ‑69 и УАЗ‑469. Карданный вал между коробкой передач и раздаткой — самодельный, с крестовинами от ГАЗ‑69. Рессоры и амортизаторы — от Волги ГАЗ‑24. Кузов — из стального листа, с панелями, соединенными сваркой. Стекла — от Нивы, рулевое управление — от ГАЗ‑69, правда, с измененным углом наклона рулевой колонки, тормоза — волговские. Передние сиденья и некоторые детали интерьера тоже от ГАЗ‑24, задние — самодельные. Машины легко трансформировались в пикап грузоподъемностью 800 кг.

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Мечта советского человека о практичном, недорогом, но полноприводном автомобиле уже на заре перестройки побудила не только самодельщиков‑индивидуалов, но и стремительно плодящиеся фирмы строить подобные машины уже в расчете на мелкосерийное производство. Но инвесторы вкладывать деньги в такие затеи не торопились. Да и конкурировать с серийными, отработанными и недорогими массовыми отечественными машинами самоделки не могли.

Однако вскоре конкуренцию советским легковым внедорожникам составили подержанные, а потом и новые иномарки. Конечно, желание сделать свой, неповторимый автомобиль у многих никуда не делось. Но жизнь нынче совершенно другая, а потому и движение «самавто» в том виде, в котором оно существовало, не вернется уже никогда. Зато есть что вспомнить!

Сделано в СССР: вездеходы своими руками Полноприводные самоделки, теоретически пригодные к производству небольшими партиями, появились на просторах Союза в перестроечные времена. Сделано в СССР: вездеходы своими руками

Фото: из архива «За рулем»