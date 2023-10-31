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«Проверил» ключи от машины, и она исчезла

Аферист представился покупателем машины и во время сделки угнал ее

В подмосковных Химках задержали 24-летнего жителя Раменского, который похитил автомобиль стоимостью около 9 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Все началось с объявления о продаже BMW. Молодой аферист связался с продавцом и договорился о встрече.

Осматривая иномарку, мужчина попросил ключ от нее, поинтересовавшись, на каком расстоянии он работает. Он обошел автомобиль и «вернул» ключ владелице. После этого покупатель и продавец отправились в отделение банка завершать сделку.

Но аферист вдруг сообщил, что подъехал его родственник и нужно встретить его на улице. Больше он в банк не вернулся.

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Когда продавец отправилась на его поиски, то обнаружила лишь пустое место на парковке и исчезнувшего покупателя.

Полицейские обнаружили похищенное транспортное средство возле дома подозреваемого в Раменском. Мужчина был задержан и признался, что смог подменить ключ.

Похожий ключ он заранее заказал на маркетплейсе, готовясь к преступлению. Преступник собирался продать похищенное авто, надеясь уйти от ответственности.

Фото: Коллаж "За рулем"

Источник: «Подмосковье сегодня»

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За РулемАлексеева Елена
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