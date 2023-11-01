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BMW 1502 против «тройки» Жигулей

«За рулем» развеял миф об отставании российского автопрома от немецкого

Этот BMW 1502 начал сходить с конвейера в Баварии в середине 1970-х годов. На тот момент в СССР продавался ВАЗ-2103. Был он хуже или лучше? Он был другим, но того же уровня за меньшие деньги.

BMW 1502
BMW 1502

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Коробка передач BMW 1502 – механическая и «без затей» – 4-ступенчатая. Нет ни одного электропривода, а также кондиционера и даже люка в крыше.

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Боковое зеркало заднего вида одно, что для тех времен норма. Два зеркала было бы продвинутой опцией, но ее нет.

В салоне BMW тоже не найдете ничего особенного – все как в ВАЗ-2103, настоящие Жигули. Все управляется вручную похожими кнопками и рычажками.

Мощность двигателя баварца составляет 75 сил. При снаряженной массе в 980 кг этого достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 14,3 секунды. Для сравнения, 965-килограммовый ВАЗ2103 с 77сильным двигателем разгонялся до сотни за 17,5 секунды.

То есть, особой разницы нет? А что там с ценой?

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель журнала «За рулем»:

— В середине семидесятых модель 1502 в гамме BMW была самой доступной – стоила 12 380 западногерманских марок. Но дешевым автомобиль отнюдь не был. Ford Capri и Opel Manta – элегантные спорткупе на серийных узлах, в версиях с аналогичными по объему и мощности моторами, обходились дешевле.

Традиционная немецкая точка отсчета: Volkswagen Käfer (Жук) в базовой комплектации стоил около 7 тысяч марок, а наша Lada 1500, она же – ВАЗ2103, близкий к BMW 1502 по паспортным характеристикам – около 9 тысяч марок.

Но у BMW 1502 все же был ряд интересных особенностей, узнать о которых вы можете в ноябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Фото: «За рулем»

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Запас молодости», опубликованной в номере 11.2023 журнала «За рулем».

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За РулемКирилл Панов
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