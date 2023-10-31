Шестицилиндровый двигатель, 460 л. с. — КАМАЗ продемонстрировал новые разработки

На газовом форуме в СПб показали передвижную мастерскую КИПиА 62501 и автобус нового поколения

Крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России КАМАЗ презентовал сразу три новинки газомоторной техники на открывшемся сегодня Петербургском международном газовом форуме-2023. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Передвижная мастерская КИПиА 62501

В частности, посетители форума могут увидеть передвижную мастерскую КИПиА 62501, изготовленную на базе вахтового газомоторного автобуса КАМАЗ-6250.

КИПиА 62501

КИПиА 62501 КИПиА 62501

Рядный шестицилиндровый двигатель

А еще представили новый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 460 л.с., работающий на природном газе. Двигатель соответствует экологическому классу Евро-5, а также унифицирован с дизельным двигателем КАМАЗ Р6 910.

Рядный шестицилиндровый двигатель

Низкопольный автобус НЕФАЗ-5222

И третьей новинкой стал пригородный газомоторный низкопольный автобус НЕФАЗ-5222. Новинка имеет оригинальный индивидуальный дизайн экстерьера. В комфортабельном салоне автобуса может уместиться 41 пассажир. Примечательно, что багажное отделение у НЕФАЗ-5222 не снаружи, а внутри салона. Есть климат-контроль, а также воздушные завесы, обеспечивающие микроклимат в салоне. Водительское сиденье оснащено трехточечным ремнем безопасности, регулируемым подголовником и наклоном спинки. В автобусе установлена система помощи водителю ADAS 1-го уровня («Торможение»), благодаря ей повышается безопасность автобуса, а риск ДТП при этом снижается.

НЕФАЗ-5222

НЕФАЗ-5222 оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач со встроенным ретардером, снижающим износ тормозных накладок. Экономичный газовый двигатель мощностью 290 л. с. соответствует экологическому стандарту Евро-5 и работает на метане.

В целях безопасности газовые баллоны установлены на крыше. Пассажиры оценят плавность хода и комфорт автобуса благодаря независимой передней подвеске. В автобусе установлены системы EBS, ASR, навигации GPS / ГЛОНАСС, видеонаблюдения. Есть тахограф, USB-розетки, кухонный блок и другие полезные опции.

КАМАЗ позиционирует новинку как «эффективное решение для организации корпоративных перевозок персонала».

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Источник, фото: Kamaz.ru