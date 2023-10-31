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Назвали лучшие отечественные автомобили в истории

ВАЗ-2106 и LADA Niva россияне считают лучшими отечественными авто всех времен

Несмотря на обилие иномарок на российском рынке, отечественные автомобили по-прежнему интересны гражданам РФ. А лучшими моделями за всю советскую и российскую историю автомобилестроения они считают ВАЗ-2106 и Lada Niva. Такие данные приводятся в совместном исследовании «СберАвто» и портала Quto.ru.

«Шестерка» и «Нива» по итогам опроса набрали по 14% голосов респондентов. Чуть отстала от ВАЗ-2101 – «копейку» считают лучшей машиной 13% опрошенных. Также в топ-5 вошли Lada Vesta (10%) и ГАЗ-31105 «Волга» (8%).

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Россияне также не забыли о ВАЗ-2115 «Самара», ГАЗ-13 «Чайка» и «Москвич-412» - у каждой из этих моделей по 7% голосов опрошенных. В рейтинг лучших также попал Aurus Senat с 5% голосов, а также УАЗ-450 («Буханка») и Lada Priora (по 3%).

Больше всего отечественные автомобили опрошенные ценят за простоту их обслуживания (45%), доступные цены (25%) и надежность (13%). А вот дизайн и комфорт таких автомобилей впечатляет лишь 2% и 1% опрошенных соответственно.

Источник: Quto.ru

Фото: Unsplash

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