Назвали лучшие отечественные автомобили в истории
Несмотря на обилие иномарок на российском рынке, отечественные автомобили по-прежнему интересны гражданам РФ. А лучшими моделями за всю советскую и российскую историю автомобилестроения они считают ВАЗ-2106 и Lada Niva. Такие данные приводятся в совместном исследовании «СберАвто» и портала Quto.ru.
«Шестерка» и «Нива» по итогам опроса набрали по 14% голосов респондентов. Чуть отстала от ВАЗ-2101 – «копейку» считают лучшей машиной 13% опрошенных. Также в топ-5 вошли Lada Vesta (10%) и ГАЗ-31105 «Волга» (8%).
Россияне также не забыли о ВАЗ-2115 «Самара», ГАЗ-13 «Чайка» и «Москвич-412» - у каждой из этих моделей по 7% голосов опрошенных. В рейтинг лучших также попал Aurus Senat с 5% голосов, а также УАЗ-450 («Буханка») и Lada Priora (по 3%).
Больше всего отечественные автомобили опрошенные ценят за простоту их обслуживания (45%), доступные цены (25%) и надежность (13%). А вот дизайн и комфорт таких автомобилей впечатляет лишь 2% и 1% опрошенных соответственно.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Quto.ru
Фото: Unsplash
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости