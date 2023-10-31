Отмена зеленого мигающего сигнала светофора – за и против
Поводом для обсуждения этой темы стал эксперимент в Зеленограде. Там на перекрестках после зеленого сигнала сразу включается желтый.
На заседании окружной комиссии по безопасности движения было заявлено, что из-за этого:
- на 29% выросло количество ДТП в период эксперимента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- на 42% возросло количество столкновений;
- на 62% выросло количество ДТП конкретно на перекрестках.
То есть, по мнению ГИБДД это «не способствует повышению безопасности дорожного движения».
Против эксперимента выступила и Префектура Зеленограда, а также местные депутаты и ряд организаций. Водителями была подписана петиция об отмене эксперимента. Зеленоградское издание «Инфопортал» выяснило, что более 93% опрошенных им людей выступают против отмены зеленого мигающего сигнала светофора. За отмену выступили лишь 3% людей.
Мнение эксперта
Александр Шумский, руководитель Пробок.нет:
— Все не так однозначно. Зеленый мигающий очень вреден, но не все это понимают.
Выключим эмоции и добавим фактов:
Подавляющее большинство водителей при зеленом мигающем не останавливаются, а добавляют газу, чтобы УСПЕТЬ ПРОСКОЧИТЬ. Это заканчивается ДТП. Сегодня себя отчетливо поймал, что даже я делаю именно так.
В странах с лидирующими позициями по безопасности движения НЕТ зеленого мигающего. А там не дураки сидят. Это фактически советское изобретение и используется только в СНГ.
Транспортные привычки менять сложно, приходится себя перестраивать, поэтому несогласие водителей понятно и прогнозируемо. С водителями надо работать и разъяснять.
Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Поэтому цифры ГИБДД выглядят лукаво. Там сравнивают нынешний октябрь (выпавший снег и день жестянщика) с прошлым (мобилизация, когда многие водители не выходили из дома или уехали переждать в другую страну). Это не объективно.
Допустим, было 3 аварии на перекрёстках, а в этот раз произошло 4. Ого, да это же рост на 25%! Нет, это просто случайная «плавающая» авария, которая может произойти где угодно. Со статистикой по ДТП надо сидеть внимательно, разбирая учетные карточки и выяснять настоящие причины.
В Москве за желтый не штрафуют, за это можно не беспокоиться.
Вывод: эксперимент необходимо продолжить, посмотреть на результаты и только тогда принимать дальнейшие решения.
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Фото: Unsplash
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