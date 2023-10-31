Отмена зеленого мигающего сигнала светофора – за и против

Эксперт объяснил, почему нам не нужен зеленый мигающий сигнал светофора

Поводом для обсуждения этой темы стал эксперимент в Зеленограде. Там на перекрестках после зеленого сигнала сразу включается желтый.

На заседании окружной комиссии по безопасности движения было заявлено, что из-за этого:

на 29% выросло количество ДТП в период эксперимента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

на 42% возросло количество столкновений;

на 62% выросло количество ДТП конкретно на перекрестках.

То есть, по мнению ГИБДД это «не способствует повышению безопасности дорожного движения».

Против эксперимента выступила и Префектура Зеленограда, а также местные депутаты и ряд организаций. Водителями была подписана петиция об отмене эксперимента. Зеленоградское издание «Инфопортал» выяснило, что более 93% опрошенных им людей выступают против отмены зеленого мигающего сигнала светофора. За отмену выступили лишь 3% людей.

Мнение эксперта

Александр Шумский, руководитель Пробок.нет:

— Все не так однозначно. Зеленый мигающий очень вреден, но не все это понимают.

Выключим эмоции и добавим фактов:

Подавляющее большинство водителей при зеленом мигающем не останавливаются, а добавляют газу, чтобы УСПЕТЬ ПРОСКОЧИТЬ. Это заканчивается ДТП. Сегодня себя отчетливо поймал, что даже я делаю именно так.

В странах с лидирующими позициями по безопасности движения НЕТ зеленого мигающего. А там не дураки сидят. Это фактически советское изобретение и используется только в СНГ.

Транспортные привычки менять сложно, приходится себя перестраивать, поэтому несогласие водителей понятно и прогнозируемо. С водителями надо работать и разъяснять.

Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Поэтому цифры ГИБДД выглядят лукаво. Там сравнивают нынешний октябрь (выпавший снег и день жестянщика) с прошлым (мобилизация, когда многие водители не выходили из дома или уехали переждать в другую страну). Это не объективно.

Допустим, было 3 аварии на перекрёстках, а в этот раз произошло 4. Ого, да это же рост на 25%! Нет, это просто случайная «плавающая» авария, которая может произойти где угодно. Со статистикой по ДТП надо сидеть внимательно, разбирая учетные карточки и выяснять настоящие причины.

В Москве за желтый не штрафуют, за это можно не беспокоиться.

Вывод: эксперимент необходимо продолжить, посмотреть на результаты и только тогда принимать дальнейшие решения.

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