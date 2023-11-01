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Уникальный Range Rover королевы Елизаветы II уйдет с молотка

На аукцион выставлен Range Rover, сделанный специально для Елизаветы II

На площадке Iconic Auctioneers состоится аукцион по продаже Range Rover 2004 года выпуска, который ранее принадлежал королеве Великобритании Елизавете II. Автомобиль был построен специальным подразделением компании Special Vehicle Operations. На опубликованном к лоту видео можно разглядеть Ее Величество за рулем внедорожника.

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Машину отличают модифицированная передняя решетка, чехлы на сиденья, боковые подножки, а также специфичные для автомобиля королевы Великобритании двойные переключатели на задних окнах и задние поручни для комфортной посадки в машину и выхода из нее.

Range Rover имеет пробег 110 тыс. километров. Аукцион продлится до 11 ноября. Организаторы оценивают автомобиль в 57–68 тыс. фунтов стерлингов.

Источник: Iconic Auctioneers

Фото: YouTube

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

dv

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