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Прибыль Toyota в первом полугодии финансового года составила 17 млрд долларов

Toyota Motor намерена достичь по итогам финансового года почти 288 млрд долларов

Чистая прибыль японского концерна Toyota Motor Corp составила 2,589 йен (порядка 17,3 млрд долларов) в первом полугодии 2023-2024 финансового года. Это почти в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам второго квартала текущего финансового года чистая прибыль Toyota выросла почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,278 трлн йен (8,5 млрд долларов). При этом выручка за квартал выросла на 24% — до 11,434 трлн йен (76,5 млрд долларов), а операционная прибыль увеличилась в 2,6 раза, составив 1,438 трлн йен (9,6 млрд долларов).

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Согласно прогнозам Toyota, по итогам текущего финансового года планируется выручить порядка 43 трлн йен (287,7 млрд долларов). Операционная прибыль по планам составит 4,5 трлн йен (30,1 млрд долларов), а чистая прибыль — 3,95 трлн йен (26,4 млрд долларов).

Toyota Motor Corporation является крупнейшим подразделением Toyota Group и лидером японского автопрома. Она основана в 1937 году, штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

Источник: 1prime.ru

Фото: Unsplash

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