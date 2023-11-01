Платить за УАЗ придется еще больше: в выигрыше только жители Ульяновской области

С 1 ноября УАЗ ввел плату за доставку автомобиля покупателю

Ульяновский автозавод (УАЗ) с 1 ноября ввел дополнительную оплату в размере 50 тыс. рублей для покупателей, находящихся в другом регионе. На такой шаг автозавод вынужден пойти в связи с неуправляемым удорожанием тарифов на логистические услуги при доставке дилерам готовых автомобилей по России.

Как отметил в пресс-службе московского филиала ООО «УАЗ», с начала этого года стоимость услуг по доставке автомобилей возросла более чем в два раза. Компенсация со стороны покупателя позволит частично покрыть непредвиденные расходы, подчеркнули в компании.

При этом рекомендуемые розничные цены на все модели УАЗа не изменились. А расходы в размере 50 тыс. рублей включены в прайс-лист.

Ульяновский автозавод также открыл возможность приобрести любой автомобиль онлайн, заполнив соответствующую заявку на сайте производителя. Забрать его можно будет через 3-6 месяцев. Но для этого надо будет приехать в Ульяновск. Во всех других случаях стоимость машины увеличится на «доставочные» 50 тыс. рублей.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Unsplash