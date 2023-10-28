А такой УАЗ вы знаете? Гусеничный снегоболотоход УАЗ-492!

Стало известно, почему УАЗ не выпустил свой гусеничный снегоболотоход

В Сети всплыла малоизвестная история разработки четырехгусеничного плавающего вездехода УАЗ-492 (по другим данным – УАЗ-490), начавшаяся в 1965 году. Источник пишет, что характерной особенностью вездехода были расчлененные поворотные гусеничные движители, причем крутящий момент подавался только на заднюю пару гусениц.

Оригинальное решение обернулось проблемами: вместо разворота на месте, характерного для гусеничной техники с бортоповоротной схемой, у прототипа были сложности с элементарным поворотом по дуге.

В активе у задумки была максимальная унификация с существующей продукцией завода, однако это проекту никак не помогло. В 1965-м первый опытный образец провалил испытания, потому что оказался слишком тяжелым (3 тонны при грузоподъемности всего в 400 кг) и едва не утонул в зыбкой песчаной пойме Свияги.

К тому же при езде по трассе машина нещадно грохотала, разбивала покрытие и рвала собственные гусеницы. Снегоболотоход пробовали модернизировать, увеличивая площадь опоры, смягчая подвески и отказавшись от сомнительного механизма поворота.

Но этого оказалось мало: двигатель, работающий на пределе возможностей, постоянно перегревался, а воздушный фильтр, засасывающий снег прямо в его чрево, делу, мягко говоря, не помогал. Расход топлива был чудовищным: 100 л/100 км. Снегоболотоход УАЗ-492 (УАЗ-490) накатал около 700 километров, после чего проект окончательно свернули.

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Источник, фото: uazbuka.ru