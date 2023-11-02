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Вслед за Москвичом заговорили о возрождении еще одного советского бренда

Дмитрий Ворона: Российский Запорожец может стать народным автомобилем

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона считает, что в регионе есть все возможности для того, чтобы восстановить машиностроительное производство и даже возродить легендарный Запорожец. По его мнению, у бренда есть все предпосылки для того, чтобы стать современным народным автомобилем.

Он напомнил, что вокруг завода «Коммунар» (так изначально назывался Запорожский автозавод) были создана инфраструктура, обеспечивающая локальное производство автомобилей. Поэтому и выпуск нового Запорожца необходимо наладить по полному циклу. Это позволит избежать проблем с двигателями, которые испытывали советские инженеры.

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Будет ли для возобновления производства привлечен подрядчик извне или же за основу возьмут советскую машину, сенатор не уточнил.

Согласно последнему опросу сервиса «Открытие авто», 73% респондентов считают возрождение брендов советских времен хорошей идеей, а 27% против возврата на рынок легендарных российских марок.

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Источник: Парламентская газета

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