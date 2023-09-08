Запорожец с мангалом и караоке продается почти за 2 млн рублей

40-летний «Запорожец» выставлен на продажу почти за 2 млн рублей

В Ставропольском крае на одном из маркетплейсов появился необычный автомобиль – ЗАЗ-968 Запорожец. Выпущенная в 1985 году малолитражка в первую очередь удивляет ценой, которую хочет за нее продавец, – 1,95 млн рублей. Заявленный пробег у Запорожца – чуть более 58 тыс. км.

ЗАЗ 968 Запорожец

ЗАЗ 968 Запорожец ЗАЗ 968 Запорожец

Автомобиль буквально напичкан различными «опциями»: там есть караоке, PlayStation, телевизор, музыка, цветомузыка. Продавец пишет, что «вся аудио- и видеосистема сделаны мастером, который занял и занимает первые места по автозвуку в России».

Прилагается к Запорожцу и прицеп, оснащенный мангалом и барной стойкой.

ЗАЗ 968 Запорожец ЗАЗ 968 Запорожец

Как считает продавец, такой автомобиль «украсит любой курортный город и морской пляж», а также может использоваться для различных мероприятий (свадеб, дней рождений, фотосессий, выездов на природу и т. д.).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Авито