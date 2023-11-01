Мы купили самую дешевую АКБ – оно того стоит?

«За рулем» выявил худшую аккумуляторную батарею в России

Есть ли особый смысл покупать дорогущую батарею – или же они все на самом деле похожи, а разница в цене определяется, в основном, брендом? На этот вопрос «За рулем» отвечает регулярно, проводя тесты разных АКБ, но сегодня у нас особая задача: эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин провели испытания самых дешевых батарей для Lada Granta, какие только нашли на рынке.

Прямо сейчас, не вдаваясь в подробности, мы расскажем вам о наиболее доступной АКБ в нашей выборке. Это Стандарт 6CТ-60L от АО «Электроисточник» (Саратов) с ценой всего около 3300 рублей! Ну что, стоит сэкономить и взять такую в преддверии зимы?

Стандарт 6CТ-60L, АО «Электроисточник» (Саратов)

Ув, на тестах в Стандарте оказалось в 2,5 раза меньше ампер-часов, чем в аналогичной батарее – из той же ценовой категории и с идентичными заявленными характеристиками. Мы применили наше фирменное вскрытие и поняли, почему так произошло: в Стандарт недоложили свинца!

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Будет ли облегченная батарея работать на автомобиле? Будет, пока на дворе тепло. Но с приходом похолодания и ростом пусковых токов карета быстро превратится в тыкву, как в известной сказке.

Использование АКБ с малым количеством пластин приводит к возрастанию плотности тока на их поверхности. А это сокращает ресурс.

Поэтому, если вы собираетесь эксплуатировать машину в дальнейшем, применение облегченных батарей по принципу «и так сойдет» недопустимо. Да и обидно заплатить, к примеру, за килограмм говядины, а получить лишь полкило.

По результатам замеров батарея Стандарт 6CТ-60L показала худший результат, поэтому рекомендовать ее к покупке мы не можем. Подробнее о проведенных испытаниях и о том, как действительно сэкономить на приобретении АКБ – в нашем большом материале!

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Фото: Depositphotos, «За рулем»