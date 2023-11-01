Рекордный налог за 600 «лошадей»: на Алтае владелец Mercedes заплатит 220 тысяч рублей

Владелец Mercedes с двигателем мощностью 600 л.с. заплатит налог 220 тыс рублей

Жители Алтайского края из числа автовладельцев в 2023 году в совокупности должны заплатить транспортный налог на сумму 2,2 млрд рублей.

По словам руководителя регионального управления ФНС Алексея Легостаева, это на 69 млн рублей (3%) больше, чем в прошлом году. Всего в собственности жителей региона находится 711,6 тысяч машин, большая часть из которых – легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

На одного плательщика в среднем приходится по 4,5 тыс. рублей, но один автовладелец заплатит за свой Mercedes баснословные 220 тыс. рублей. Дело в том, что мощность мотора его автомобиля составляет 600 л.с.

Напомним, что с 2023 года изменился порядок начисления налога на люксовые автомобили. В прошлом году повышенный коэффициент начислялся на машину, стоимостью от 3 млн рублей, в 2023 только на марки, цены которых стартуют от 10 млн. рублей. Таких в Алтайском крае набралось 49 единиц, в прошлом году их было 40.

Стоит помнить, что оплатить транспортный и другие имущественные налоги необходимо до 1 декабря текущего года. Если оплата не поступит вовремя — будут начисляться пени. Общая сумма имущественный налогов Алтайского края в 2023 году составила 4,2 млрд рублей (транспортный, земельный и налог на недвижимость), уточнил Легостаев.

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Источник: Tolknews.ru

Фото: Depositphotos