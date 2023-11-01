Инспекторы ДПС начали штрафовать водителей за незаконную установку дефлекторов

ГИБДД: установка дефлекторов грозит штрафом до 5 тысяч рублей и лишением прав

Некоторые автовладельцы устанавливают дефлекторы (устройство, оптимизирующее поток воздуха для усиления тяги в трубе воздуховода) с целью эстетичного вида машины, но опытные водители видят в них определенные практические цели. Эксперты ресурса njcar.ru выяснили у представителя ГИБДД, предусмотрены ли штрафы или другие наказания за подобный тюнинг.

При очевидных плюсах: дефлекторы эффективно защищают салон автомобиля от попадания влаги и грязных брызг при немного приоткрытом окне, есть и минусы. Во-первых, наличие на кузове автомобиля не предполагалось инженерами. Автомобиль с установленными приспособлениями иногда теряет органичность. К тому же сопротивление потока воздуха с дефлекторами становится больше, вызывая шум в салоне.

Во-вторых, способ установки дефлекторов не всегда удачен. В некоторых случаях они приклеиваются, а иногда монтируются под уплотнитель двери. Это может мешать плавному движению стекла и негативно отразиться на элементах механизма подъема стекла.

Но основной недостаток установки дефлекторов обусловлен тем, что они запрещены на законодательном уровне. Это значит, что любой сотрудник ГИБДД может выписать штраф согласно статье 12.5 КоАП РФ в 500 рублей. Если водителя остановят повторно за это, он заплатит штраф в размере до 5 тысяч рублей согласно статье 12.1 КоАП. Более того, автовладелец может лишиться прав на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, могут возникнуть проблемы и при прохождении техосмотра.

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Источник: njcar.ru

Фото: Михаил Синицын/ТАСС