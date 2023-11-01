#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Петербурге для производства лопаток для газовых турбин создан комплекс площадью более 600 кв м
В Петербурге для производства лопаток для газовых турбин создан комплекс площадью более 600 кв м
«Силовые машины» запустили в Петербурге...
Hongqi HS7
Партию трехрядных китайских кроссоверов Hongqi HS7 привез в РФ один из дилеров
Пятиметровый кроссовер Hongqi HS7 доступен в...
Платить за УАЗ придется еще больше: в выигрыше только жители Ульяновской области
Платить за УАЗ придется еще больше: в выигрыше только жители Ульяновской области
С 1 ноября УАЗ ввел плату за доставку...

Инспекторы ДПС начали штрафовать водителей за незаконную установку дефлекторов

ГИБДД: установка дефлекторов грозит штрафом до 5 тысяч рублей и лишением прав

Некоторые автовладельцы устанавливают дефлекторы (устройство, оптимизирующее поток воздуха для усиления тяги в трубе воздуховода) с целью эстетичного вида машины, но опытные водители видят в них определенные практические цели. Эксперты ресурса njcar.ru выяснили у представителя ГИБДД, предусмотрены ли штрафы или другие наказания за подобный тюнинг.

При очевидных плюсах: дефлекторы эффективно защищают салон автомобиля от попадания влаги и грязных брызг при немного приоткрытом окне, есть и минусы. Во-первых, наличие на кузове автомобиля не предполагалось инженерами. Автомобиль с установленными приспособлениями иногда теряет органичность. К тому же сопротивление потока воздуха с дефлекторами становится больше, вызывая шум в салоне.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

150 л.с., полный привод: доступный кроссовер для России в 2023-м

Во-вторых, способ установки дефлекторов не всегда удачен. В некоторых случаях они приклеиваются, а иногда монтируются под уплотнитель двери. Это может мешать плавному движению стекла и негативно отразиться на элементах механизма подъема стекла.

Но основной недостаток установки дефлекторов обусловлен тем, что они запрещены на законодательном уровне. Это значит, что любой сотрудник ГИБДД может выписать штраф согласно статье 12.5 КоАП РФ в 500 рублей. Если водителя остановят повторно за это, он заплатит штраф в размере до 5 тысяч рублей согласно статье 12.1 КоАП. Более того, автовладелец может лишиться прав на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, могут возникнуть проблемы и при прохождении техосмотра.

Источник: njcar.ru

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0