В России решают проблему с перевозкой машин с заводов дилерам

Минпромторг: в РФ могут наладить производство автовозов для перевозки машин

Стало известно, что в России возникла проблема с доставкой готовых машин в дилерские центры. В результате транспортировка подорожала в два с лишним раза. УАЗ даже вынужденно ввел частичную компенсацию стоимости доставки - в размере 50 тыс. руб за один автомобиль, но при этом рекомендованные розничные цены завод оставил неизменными.

Проблема возникла по совокупности причин: сокращения парка автовозов в 2022 году, возросшего спроса на такие перевозки, в связи с активизацией параллельного импорта, и невозможности иностранным перевозчикам работать в России.

Власти знают о существовании этой проблемы и предпринимают меры для ее решения. В частности, рассматривается организация производства автовозов, отвечающих требованиям предприятий автопрома.

«Минпромторгом России инициированы проекты создания в России локальных производств автовозов для перевозки готовых автомобилей, и мы надеемся, что эти инициативы дадут конкретный эффект в следующем году», - рассказали агентству ТАСС в министерстве.

В Минпромторге также в курсе, что проблема возникла не вчера, а существует с середины 2023 года. Однако, как «За рулем» уже писал, поскольку сегмент перевозок готовых автомобилей государством не регулируется, повлиять на ситуацию сложно.

Тем не менее, в Минпромторге и в Минтрансе совместно с отраслевым сообществом прорабатывают различные варианты для оптимизации вывоза готовых автомобилей в дилерские центры.

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Источник: ТАСС

Фото: Александр Щербак/ТАСС