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Источник: тарифы на доставку машин с заводов дилерам выросли в более, чем в два раза

Автоконцерны призывают власти решить проблему с ростом цен на вывоз их продукции

Тарифы на вывоз готовой продукции с заводов в дилерские центры резко возросли на фоне кризиса на авторынке, в результате страдают производители. Об этом в своем обращении к Минпромторгу и Минтрансу указали участники рынка. Они просят содействия в решении создавшейся проблемы. Об этом РИА Новости сообщил источник на авторынке.

По его словам, начиная с середины текущего года на автомобильном рынке наблюдается острый кризис, он связан с вывозом и перевозкой готовой продукции производителей легковых автомобилей дилерам.

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«В результате сокращения в 2022 году парка автовозов, невозможности работы для иностранных перевозчиков, а также дефицита водителей с одной стороны и резко возросшего объема параллельного импорта автомобилей, российские автопроизводители столкнулись с резким ростом тарифов на вывоз готовой продукции», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в этой ситуации серьезно страдают автопроизводители, они уже обращались в Минпромторг и Минтранс России, но из-за того, что со стороны государства нет урегулирования сегмента перевозок готовых автомобилей, у органов власти нет рычагов воздействия на ситуацию, подчеркнул участник рынка. добавил он. По словам собеседника, тарифы на доставку машин в автоцентры выросли более чем в два раза.

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Источник: ria.ru

Фото: Depositphotos

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