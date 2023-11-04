Смартфон в помощь: как с помощью гаджета выявить поддельное масло

Эксперт: контрафактное моторное масло помогут выявить штрихкоды и QR-коды

Объем контрафактного моторного масла на российском рынке постоянно растет. Если до весны 2022 года такого масла было не более 10-15% (что уже считается высоким показателем), то сейчас его уже не менее 30%. Заливка фальсификата в автомобиль может обернуться серьезными проблемами для двигателя, поэтому перед покупкой жидкости надо обязательно ее проверить.

Моторист-агрегатчик, консультант сайта MOTOROIL Антон Носенко советует делать это с помощью обычного смартфона. Достаточно иметь программу по считыванию кодов (такая функция есть в большинстве телефонов по умолчанию).

«Штрихкоды должны легко читаться, никаких повреждений не допускается. Это особенно касается QR-кода, с помощью которого мировые бренды борются с фальшивками. Просто наведите камеру на QR-код, и откроется сайт производителя. На неоригинальной таре эти коды, как правило, не работают», — объяснил эксперт.

В то же время покупателя должно насторожить, если на месте этикетки с кодами есть какие-то повреждения. Таким образом, предупредил эксперт, производители контрафакта специально делают коды нечитаемыми – наносят на них надписи маркером или оставляют там царапины и сколы. Чаше всего это говорит о том, что в оригинальную тару залит фальсификат, и от покупки такого моторного масла лучше отказаться, заключил Носенко.

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Источник: News-hub