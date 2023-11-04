#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford Transit EV
Электромобили признаны убыточными: компании сокращают инвестиции
В виду ценовой войны Ford теряет $36 000 на...
Стали известны подробности по ВСМ Москва – Санкт-Петербург: цены выше, чем на самолет
Стали известны подробности по ВСМ Москва – Санкт-Петербург: цены выше, чем на самолет
Согласованы основные параметры высокоскоростной...
Быстрая реакция водителя автобуса спасла жизнь пассажирке мотоцикла
Быстрая реакция водителя автобуса спасла жизнь пассажирке мотоцикла
Сообразительный водитель автобуса избежал...

Смартфон в помощь: как с помощью гаджета выявить поддельное масло

Эксперт: контрафактное моторное масло помогут выявить штрихкоды и QR-коды

Объем контрафактного моторного масла на российском рынке постоянно растет. Если до весны 2022 года такого масла было не более 10-15% (что уже считается высоким показателем), то сейчас его уже не менее 30%. Заливка фальсификата в автомобиль может обернуться серьезными проблемами для двигателя, поэтому перед покупкой жидкости надо обязательно ее проверить.

Моторист-агрегатчик, консультант сайта MOTOROIL Антон Носенко советует делать это с помощью обычного смартфона. Достаточно иметь программу по считыванию кодов (такая функция есть в большинстве телефонов по умолчанию).

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!
«Штрихкоды должны легко читаться, никаких повреждений не допускается. Это особенно касается QR-кода, с помощью которого мировые бренды борются с фальшивками. Просто наведите камеру на QR-код, и откроется сайт производителя. На неоригинальной таре эти коды, как правило, не работают», — объяснил эксперт.

В то же время покупателя должно насторожить, если на месте этикетки с кодами есть какие-то повреждения. Таким образом, предупредил эксперт, производители контрафакта специально делают коды нечитаемыми – наносят на них надписи маркером или оставляют там царапины и сколы. Чаше всего это говорит о том, что в оригинальную тару залит фальсификат, и от покупки такого моторного масла лучше отказаться, заключил Носенко.

Источник: News-hub

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Фото:За Рулем
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0