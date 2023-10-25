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Упаковка моторного масла сама выдаст подделку

Эксперт объяснил, на что обратить внимание, чтобы не купить поддельное масло

Объем контрафактного моторного масла в России постоянно растет. Если до весны 2022 года такого масла на российском рынке было не более 10-15% (что уже считается высоким показателем), то сейчас практически каждая третья канистра – подделка. Поэтому при покупке жидкости в первую очередь надо внимательно изучить упаковку, отметил моторист-агрегатчик и консультант сайта MOTOROILL Антон Носенко.

Он объяснил, что крышка и канистра обязательно должны быть целыми, следы открывания или повреждения должны насторожить.

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«При откручивании крышки замковое кольцо должно свободно отрываться. Если оно не отрывается, проскальзывает или снимается вместе с крышкой, значит, перед вами подделка», – предупредил эксперт.

Также он обратил внимание, что у оригинального масла под крышкой будет плотная защитная пленка, которая снимается с помощью острого предмета.

Также на контрафакт укажет тара: оригинальная изготавливается только из высококачественного пластика, переливающегося на свету. Никаких неровных швов, заусенцев или дефектов быть не должно.

«Дата изготовления, номер партии и срок годности указываются на упаковке. Как правило, это делается лазером. Такая маркировка должна быть четкой, легко читаемой и ровной», — перечислил эксперт еще одни характеристики качественного масла.

Источник: News-hub

Фото: Depositphotos

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