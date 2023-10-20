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Залил не то масло, что рекомендует производитель. Что будет?

Эксперт рассказал, почему надо соблюдать «масляные» рекомендации автозавода

На самые распространенные вопросы, связанные с выбором моторного масла, ответили эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Лучше всего при выборе масла ознакомиться с инструкцией по эксплуатации машины. Там прописаны все требования по ACEA, API, ILSAC и так далее. А что все-таки может случиться, если проигнорировать эти рекомендации?

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

- Если речь идет о разовом доливе небольшого количества масла, то в целом можно лить что угодно. При длительной эксплуатации возможны проблемы. У каждого двигателя есть свои уязвимые места, выявляемые с помощью длительных тестов.

Так, у моторов Volkswgen склонность к преждевременному образованию нагара на кольцах, у Nissan страдают клапаны, проблемные места на Тойотах и Фордах – узкие масляные каналы и т. д.

Переделывать двигатель трудно и затратно, однако часть проблем удается решить благодаря правильному подбору масла.

Основное следствие применения нерекомендованного масла – ускоренный износ. Если производитель требует заливать малозольные масла, то глупо использовать полнозольные Full SAPS – они снизят ресурс систем доочистки выхлопных газов, таких, как фильтр сажевых частиц (DPF).

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Требования к моторному маслу достаточно высоки – обычно не ниже SN. А если требуется вязкость 0W‑20, то не надо заливать «сороковку»: узенькие каналы могут не обеспечить необходимый для охлаждения объем прокачки масла.

Категорически неприемлема самодеятельность для турбомоторов с непосредственным впрыском. В них иногда возникает нежелательное раннее зажигание, называемое LSPI (Low-speed pre-ignition). Это явление удостоилось специальных тестов как в АРI, так и у автопроизводителей.

А здесь вы найдете полный перечень рекомендаций по выбору моторного масла.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
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