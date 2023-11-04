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Не ездить, любоваться! 27-летнюю вазовскую «девятку» предлагают купить коллекционерам

Продавец ищет «ценителей» 27-летней ВАЗ 2109 по цене 2 млн рублей

Российский авторынок настолько заполонили иномарки, что настоящих отечественных машин на нем просто скоро не останется, уверен хозяин ВАЗ-2109 1996 года выпуска. У машины пробег всего 12 тыс. км, гаражное хранение, кузов – без намека на коррозию, под капотом – все как с завода. Именно поэтому продавец оценил автомобиль в 2 млн рублей!

Как считает хозяин редкого экземпляра «девятки», это «машина для ценитeлeй, кoллекционеров. Оценит ее и человек, у которого все есть, если преподнести ему такую в качестве подарка.

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Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!
«He для тoгo, чтобы eздить на ней! А тoлько любоваться, и кaйфoвaть что она у тебя eсть», – говорится в объявлении.

В дополнение к «уникальному автомобилю» прилагаются сервисная книжка, аптечка, набор инструментов (СССР), ремкомплект карбюратора и бензонасоса (СССР), родная монтажка для разбортировки колес.

«Таких автомобилей на пальцах пересчитать можно, а скоро и вовсе не останется. Захотел новую Теслу – пошел купил, захотел новый Лексус – пошел купил, захотел новую 9-ку, а ее не купишь вот так просто, их нет. Для ценителей данной модели, чтоб просто стояла в гараже!» – завлекает в объявлении хозяин «капсулы времени».

Впрочем, он согласен на обмен. Наверно, на Теслу.

Источник, фото: Авито

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