Водительские права перейдут в разряд роскоши

Стоимость обучения вождению в Германии выросла до 3 тыс. евро

Стать водителем в Германии для обычного человека становится все дороже. Автошколы переживают, что количество обучающихся на права может снизиться, так как стоимость обучения уже приблизилась к 3 тыс. евро (почти 300 тыс. рублей по текущему курсу), а в некоторых случаях придется выложить и 4 тыс. евро. А это по карману далеко не каждому жителю страны.

Стоимость обучения складывается из нескольких составляющих, и все они за последнее время выросли в цене. Дороже стали учебные автомобили, заправка транспорта, услуги инструкторов. Кроме того, для подготовки будущего автомобилиста теперь требуется больше часов вождения: от 30 до 40 вместе прежних 20 часов.

Таким образом, чтобы в Германии получить права категории В курсанту придется заплатить: 400 евро автошколе, 2100 евро за 30 часов вождения, 230 евро – пошлины. Плюс расходы на проверку остроты зрение и обучение оказанию первой помощи.

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Источник: ADAC

Фото: Unsplash