Как за 500 тысяч рублей купить надежную иномарку с пробегом – простой совет!

Эксперт «За рулем»: не доверяйте заявлениям вроде «на ходу, ремонта не требует»

За 2023 год объем рынка подержанных машин вырос на 25%, но вместе с тем и средневзвешенная цена с 1,2 млн рублей поднялась до 1,5 млн рублей. А что, если денег и вовсе хватает только на самый «низ рынка»? Как говорит эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, при скромном бюджете все еще можно купить даже приличную иномарку – если правильно выбирать.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»

— При выборе разумно ориентироваться на состояние кузова и теоретически возможный ресурс мотора. Предпочтение тем, что могут протянуть больше 350 тысяч км. Общий принцип: чем проще конструкция, тем дольше служит.

Не стоит особо доверять заявлениям типа «на ходу, ремонта не требует» в отношении машин с пробегом за 200 тысяч. Оно, может, и ездит без посторонней помощи, но вряд ли полностью исправно – потому что износ! При покупке уместно торговаться и закладывать 50–100 тысяч рублей на предстоящее восстановление. Наверняка что-то придется делать в подвеске, заменить какие-нибудь приводные ремни или моторчик печки.

Дефицит недорогих машин на первичном рынке привел к тому, что со вторички мгновенно выметают лучшие предложения в ценовой группе «до миллиона рублей». Найти автомобиль, за которым рьяно ухаживали все предыдущие владельцы, крайне сложно, но всё еще реально – в том числе и среди машин с пробегом за 200 тысяч км. Не будем упираться в популярный Ford Focus, лучше подробнее представим другие модели, на которые стоит обратить внимание.

Что именно это за модели? Какие еще нюансы ждут вас при выборе недорогой иномарки с пробегом? Все ответы – в нашем большом материале!

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