Двигатель – неплох! Испытали аналог Lada Vesta на ходу

«За рулем»: мотор Changan Alsvin тянет не хуже, чем у конкурентов от АВТОВАЗа

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов с пристрастием изучил самый дешевый на российском рынке китайский автомобиль. И да, это не кроссовер! Перед вами – подкапотка седана Changan Alsvin.

1,5-литровый атмосферник на 98 л.с. в паре с роботом неплох – как по динамике, так и по экономичности

Почему именно на этот 1,5-литровый атмосферник мощностью 98 л.с. мы предлагаем взглянуть в первую очередь? Потому что он – сильная сторона Чангана.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»

— Несмотря на скромные показатели, мотор бодро разгоняет машину. Лучше всего он раскрывается на высоких оборотах. Однако и на низах не ощущаешь дефицита тяги.

Динамику не сильно портит даже пятиступенчатый преселектив с двумя «мокрыми» сцеплениями. По скорости переключений он напоминает более простую и медлительную коробку с одним сцеплением, вроде АМТ, которую раньше устанавливали на Весты.

Средний расход топлива составляет 8 л/100 км. Причем мотор потребляет бензин АИ-92 – большой плюс при нынешних ценах на горючее.

Помимо прочего, двигатель помогает сэкономить на дорожном налоге – тоже немаловажный нюанс. Но выводы по силовому агрегату – это еще не выводы по машине целиком.

Готов ли Changan Alsvin к конкуренции с попадающей в ту же ценовую нишу Lada Vesta? Читаем и смотрим «За рулем»!

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Фото: «За рулем»