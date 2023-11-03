За что иностранцы любили «горбатые» Запорожцы

Правый руль и мотор Renault – таких необычных Запорожцев вы точно не видели

У советских граждан Запорожцы вызывали иронию и сарказм. Но эти автомобили активно экспортировали в другие страны, где они пользовались достаточной популярностью, чтобы ими было выгодно торговать. Продавались они тысячами и даже десятками тысяч.

Например, этот ЗАЗ-965 Ялта. Это был первый советский автомобиль, получивший специальное экспортное имя. И имя это было придумано, в первую очередь, для Финляндии.

Поставки ЗАЗ Ялта начались в Финляндию в 1962 году. А уже в 1965 году автомобиль для экспорта стал заметно отличаться от советской версии – у Запорожца появились другие детали салона и кузова.

В частности, по бокам появились хромированные молдинги, а не переднем левом крыле установили зеркало заднего вида. Также экспортные Запорожцы получали улучшенную обивку салона, рулевое колесо с утопленной ступицей и хромированным кольцом звукового сигнала в центре.

Двигатель тоже был необычный – не 27-сильный, а мощностью 30 лошадиных сил.

Был также разработан праворульный вариант ЗАЗа, но в серию он не пошел – переделки стоили так много, что продажи в странах с левосторонним движением эти затраты не окупили бы.

Больше всего ЗАЗ Ялта было продано в Болгарии (14 тысяч штук). В ГДР было куплено 12,5 тыс. таких Запорожцев. В Финляндию и Данию было отправлено еще по 1,2 тысяче автомобилей. Некоторые Ялты оставались в СССР, где к ним был особый интерес.

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