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Что надо сделать, чтобы машина не «билась током»

Во избежание удара током от автомобиля есть два простых способа: эксперт

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, что бороться со статическим электричеством в машине можно с помощью заземления кузова или обработки сидений. Он напомнил, что первый способ был популярен у водителей в прошлом – тогда к бамперу машины крепились своеобразные резиновые «громоотводы».

Что касается обивки сидений, то накопление статического электричества возникает, когда она тканевая. С кожаными сиденьями таких проблем нет.

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«В этом случае их поверхность можно обработать аэрозолем-антистатиком. Существуют специальные средства для машин, которые отличаются от тех, что применяются для одежды», — посоветовал Хайцеэр.

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Источник: Газета.ru

Фото: Кадр из фильма «Один дома», «За рулем»

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