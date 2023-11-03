Что надо сделать, чтобы машина не «билась током»
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, что бороться со статическим электричеством в машине можно с помощью заземления кузова или обработки сидений. Он напомнил, что первый способ был популярен у водителей в прошлом – тогда к бамперу машины крепились своеобразные резиновые «громоотводы».
Что касается обивки сидений, то накопление статического электричества возникает, когда она тканевая. С кожаными сиденьями таких проблем нет.
«В этом случае их поверхность можно обработать аэрозолем-антистатиком. Существуют специальные средства для машин, которые отличаются от тех, что применяются для одежды», — посоветовал Хайцеэр.
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Источник: Газета.ru
Фото: Кадр из фильма «Один дома», «За рулем»
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