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Крепкая подвеска, стойкий кузов, надежный движок: хорошая иномарка за 500 т.р.

Эксперт «За рулем» назвал Volkswagen Jetta хорошим выбором за полмиллиона

Знаете, по какой иномарке с пробегом за 400–500 тысяч рублей сейчас больше всего предложений? Это Ford Focus II. 2005–2008 год выпуска, минимум пять владельцев в ПТС, а пробег менее 150 тысяч – либо редкая удача, либо сверхподозрительный вариант. И ведь сам по себе второй Фокус – машина далеко не лучшая. «За рулем» исследует альтернативные варианты и рассказывает, в частности, о Volkswagen Jetta пятого поколения.

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Volkswagen Jetta V
Volkswagen Jetta V

Такие седаны на базе Гольфа продавали до 2010 года, и сейчас аппарат с пробегом менее 200 тысяч км вполне можно найти за полмиллиона рублей. К слову, «родительский» хэтч Golf намного дороже.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Крепкая подвеска, весьма стойкий к коррозии кузов. Нет особого смысла связываться с наддувными моторами 1.4, сочетаемыми с роботами DSG. В гамме есть отличный 8‑клапанный двигатель BSE 1.6 (102 л. с.) с ресурсом 500 тысяч км. Очень прост и надежен. Впрыск распределенный, нет клапана EGR и фазовращателей, а компенсаторы зазоров есть. Кое-какие работы с ним неизбежны: иногда трескается пластик катушек зажигания и впускного коллектора, а после 150–200 тысяч км растущий угар масла побудит заменить колпачки и поршневые кольца.

Механическая коробка служит 300 тысяч км, четырехступенчатый автомат AQ250 (исходно Aisin TF‑60SN) почти столько же. Хотя тут всё зависит от ухода и драйверской активности владельцев. Масло раз в 80 тысяч км полезно менять даже в механике, дольше проживут синхронизаторы.

Эти же пары мотор-коробка встречаются на «пятом» Гольфе, «второй» Октавии и Сеатах. Испанские модели тоже можно брать – но быть готовым к дефициту кузовных запчастей.

Интерьер Volkswagen Jetta V
Интерьер Volkswagen Jetta V

Звучит почти невероятно, но мы нашли еще несколько достойных иномарок за полмиллиона.

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Фото: Volkswagen

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Jetta  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)

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