В России в 2024 году появится конкурент Tank 500 и Haval H9 — внедорожник BAIC BJ60

BAIC: продажи внедорожника BJ60 в РФ стартуют в первом квартале 2024 года

Продажи нового рамного внедорожника BJ60 начнутся в России в первом квартале 2024 года. Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказал представитель пресс-службы китайского бренда.

Цены на новинку пока не озвучены, но она придет на замену Kia Mohave и Toyota Land Cruiser Prado. Основными конкурентами модели являются внедорожники Tank 500 и Haval H9.

BAIC BJ60

У BJ60 необычная решетка радиатора с вертикальными ламелями и светящимися U-образными секциями. В списке оснащений светодиодная оптика, панорамная крыша, рельефный капот и рейлинги на крыше.

В Китае Beijing BJ60 продается с двумя или тремя рядами сидений, в салоне установлены цифровая приборная панель, проекционный дисплей и 12,8-дюймовый дисплей медиасистемы. Модель на местном рынке представлена с бензиновым двигателем, и гибридной установкой со стартером-генератором.

Для российского рынка будет скорее всего представлена базовая версия с турбомотором объемом 2,0 л мощностью 266 л.с. и 406 Н·м крутящего момента и восьмиступенчатым «автоматом», полный привод. Цены на новинку стартуют в Китае от 239 800 юаней (3 млн рублей по текущему курсу).

Для китайцев также предлагаются машины с дизельмотором объемом 2 л мощностью 163 л.с, восьмиступенчатый «автомат». Вполне вероятно, что такая модификация будет продаваться и на рынке РФ.

Китайские автомобили BAIC собирают на заводе «Автотор» в Калининграде, где последней новинкой стал кроссовер X7. В планах предприятия наладить выпуск семи моделей BAIC. Российские покупатели смогут купить среднеразмерный кроссовер с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 180 л.с. и 270 Н·м крутящего момента. Двигатель работает совместно с семиступенчатым «роботом», передний привод.

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Источник: Autonews.ru

Фото: BAIC