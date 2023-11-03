Созданный специально для китайцев минивэн Hyundai Custo добрался до России

В России продают новейший пятиметровый минивэн Hyundai Custo за 5,5 млн рублей

Один из российских дилеров привез на рынок партию Hyundai Custo, минивэн назван в честь знаменитого путешественника Жака Ива Кусто. Корреспонденты «Российской газеты» выяснили, что за автомобиль 2023 года выпуска установлена цена от 5 200 000 до 5 550 000 рублей.

Силовой агрегат новинки состоит из бензиновой «турбочетверки» объемом 1,5 л мощностью 170 л.с. и двигателя объемом 2,0 л на 236 «лошадей». Обе версии оснащены 8-ступенчатым автоматом и безальтернативным передним приводом.

Hyundai Custo

Габариты Hyundai Custo – 4950х1850х1734 мм соответственно, колесная база – 3055 мм. В салоне три ряда сидений на семь или шесть мест, во второй версии установлены индивидуальные кресла повышенной комфортности. Объем багажника в обычном состоянии составляет 262 л, при сложенных сиденьях двух задних рядов его объем увеличивается примерно до 2 куб метров.

В салоне вертикальный экран-планшет мультимедийной системы, центральный тоннель с отделом для мелочей под ним. Мультируль, усеченный снизу, цифровая приборная панель и кнопочный пульт управления автоматом.

Минивэн Custo был создан специально для рынка Китая, его выпускает Beijing Hyundai Motor, совместное предприятие Hyundai Motor и BAIC Motor.

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Источник: rg.ru

Фото: Hyundai