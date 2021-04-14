По своим габаритам и дизайну новинка сопоставима с кроссовером Hyundai Tucson.

Материалы по теме У Hyundai еще одна новая модель — Staria

Минивэны — это скучно? Уже нет, после выхода нового Kia Carnival и этого Hyundai Custo.

В попытке доказать, что сегмент минивэнов еще жив, Hyundai создал автомобиль, который произведет не меньший фурор, чем Kia Carnival или футуристический, но не электрический Hyundai Staria, представленный ранее. Но почему его назвали Кусто, как знаменитого океанолога и изобретателя акваланга?

Изображения были опубликованы не компанией Hyundai, а Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), зарегистрировавшим модель.

Дизайн решетки радиатора, квадратные колесные арки, большой дорожный просвет — все говорит о том, что перед нами кроссвэн, который также имеет сдвижные задние двери и высокую крышу.

Если Staria имеет длину 5253 мм, ширину 1997 мм и высоту 1990 мм, то Custo получился заметно меньше: 4950 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1734 мм в высоту. Тем не менее, пересекаться эти минивэны на одних и тех же рынках не будут. Либо один, либо другой — спрос на данный класс машин еще недостаточно высок для внутренней конкуренции или даже ее подобия. Для сравнения, длина нового Kia Carnival составляет 5155 мм.

Staria кажется более роскошным и мощным минивэном. Например, Custo будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 167 л.с., а не 2,2-литровым турбодизелем или 3,5-литровым бензиновым мотором, как Staria.

Hyundai Custo, скорее всего, будет представлен на Шанхайском автосалоне, который пройдет с 21 по 28 апреля в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая. Точнее, в пресс-дни, которые начнутся с 19 апреля.

Узнать больше о новом Kia Carnival можно здесь.

Фото: MIIT