Живучий кузов, простой мотор, взрослая подвеска: хэтчбек за 600 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» назвал подержанный Hyundai Getz отличным выбором за полмиллиона

Иномарка, 10-15 лет, пробег до 200 тысяч, цена – около полумиллиона. Реально ли сейчас подобрать что-то стоящее по этим параметрам? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев утверждает, что да, причем даже в нескольких вариантах. Один из них – из разряда сюрпризов: казалось бы, еще недавно с натугой превосходящий по престижу вазовские «девятки» Hyundai Getz.

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Гетц проявил неожиданную жизнестойкость, в том числе по кузову. Большая часть этих хэтчей сейчас дороже 600 тысяч, но и за 500 можно отыскать машину, накатавшую всего около 150 тысяч км.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Все главные агрегаты простые и без затей. При рестайлинге (2005) вылечили хлипкую МКП – стала выдерживать 200 тысяч км. Четырехступенчатый автомат A4AF3 создан совместно с Mitsubishi, в поздних версиях до первого ремонта ходит порой 250 тысяч км.

Из моторов лучше избегать чахлого младшенького 1.1 (66 л. с.) – три цилиндра, высокая склонность к перегреву, быстро загрязняются дроссель и свечи, необходимо часто регулировать тепловые зазоры.

Двигатели 1.4 (97 л. с.) и 1.6 (105 л. с.) уже с гидрокомпенсаторами, намного более спокойные и терпеливые. Все моторы настроены на АИ‑92, у всех чугунный блок – прекрасно поддаются капремонту. Заметный угар масла развивается к 200 тысячам км. Ресурс – свыше 350 тысяч км.

У Гетца вполне взрослая подвеска: если не гонять по ухабам, до 100 тысяч км ничего не случается. И на редкость стойкий рулевой механизм. Недостатки: тесен багажник, мал ресурс расходников тормозной системы.

А какие еще надежные иномарки с пробегом можно купить за такие деньги? Изучаем все варианты!

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Фото: Hyundai