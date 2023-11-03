Exeed привезет в 2024 году на рынок РФ седан Exlantix 03 от 3,7 млн рублей и гибридный кроссовер
Китайский автопроизводитель Exeed намеревается в 2024 году дополнить модельный ряд присутствующих на российском рынке машин еще двумя абсолютно новыми автомобилями.
Представитель марки в эксклюзивном интервью изданию Autonews.ru рассказал, что готовится дебют седана Exlantix 03 с электрической силовой установкой. Экстерьер для премиальной модели разрабатывал итальянский дизайнер Пьер Луиджи Феррари. Но пока вся подробная информация об автомобиле для российского рынка засекречена.
Старт продаж на китайском рынке состоялся весной 2023 года. В зависимости от модификации батареи могут быть емкостью 60, 82 или 100 кВт·ч. Одного заряда седану хватит на 500-700 км в зависимости от погодных условий и манеры вождения. Цены в Китае на новинку варьировались от 40 до 50 тысяч долларов (3,7–4,6 млн рублей по актуальному курсу).
Второй новинкой Exeed в 2024 году на рынке РФ будет гибридная модель, название которой пока тоже держится в секрете. Вполне вероятно, что речь идет о бензоэлектрической версии LX, дебют которой состоялся в КНР еще в конце 2022 года. Полноприводный кроссовер оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и двумя электродвигателями.
Совокупная мощность автомобиля составляет 326 л.с. и 510 Н·м крутящего момента. Чтобы преодолеть расстояние в 100 км, хватит одного заряда. Цена для китайского потребителя стартует от 25 тысяч долларов (2,3 млн рублей).В настоящее время на рынке РФ продаются четыре кроссовера Exeed: LX (3,06 млн рублей), TXL (от 4,26 млн рублей), VX (от 5,3 млн рублей) и RX (от 5,45 млн рублей).
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Источник: Autonews.ru
Фото: Exeed
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