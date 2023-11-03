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Exeed привезет в 2024 году на рынок РФ седан Exlantix 03 от 3,7 млн рублей и гибридный кроссовер

Exeed везет в Россию седан Exlantix, дизайн которого создавал Пьер Луиджи Феррари

Китайский автопроизводитель Exeed намеревается в 2024 году дополнить модельный ряд присутствующих на российском рынке машин еще двумя абсолютно новыми автомобилями.

Представитель марки в эксклюзивном интервью изданию Autonews.ru рассказал, что готовится дебют седана Exlantix 03 с электрической силовой установкой. Экстерьер для премиальной модели разрабатывал итальянский дизайнер Пьер Луиджи Феррари. Но пока вся подробная информация об автомобиле для российского рынка засекречена.

Exeed Exlantix
Exeed Exlantix
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Старт продаж на китайском рынке состоялся весной 2023 года. В зависимости от модификации батареи могут быть емкостью 60, 82 или 100 кВт·ч. Одного заряда седану хватит на 500-700 км в зависимости от погодных условий и манеры вождения. Цены в Китае на новинку варьировались от 40 до 50 тысяч долларов (3,7–4,6 млн рублей по актуальному курсу).

Второй новинкой Exeed в 2024 году на рынке РФ будет гибридная модель, название которой пока тоже держится в секрете. Вполне вероятно, что речь идет о бензоэлектрической версии LX, дебют которой состоялся в КНР еще в конце 2022 года. Полноприводный кроссовер оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и двумя электродвигателями.

Совокупная мощность автомобиля составляет 326 л.с. и 510 Н·м крутящего момента. Чтобы преодолеть расстояние в 100 км, хватит одного заряда. Цена для китайского потребителя стартует от 25 тысяч долларов (2,3 млн рублей).В настоящее время на рынке РФ продаются четыре кроссовера Exeed: LX (3,06 млн рублей), TXL (от 4,26 млн рублей), VX (от 5,3 млн рублей) и RX (от 5,45 млн рублей).

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Источник: Autonews.ru

Фото: Exeed

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За РулемСветлана Тарасенко
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