В Дептрансе напомнили о режиме работы платных парковок в праздничные выходные

На всех улицах Москвы 4 и 6 ноября можно будет парковаться бесплатно

Москвичи и гости столицы смогут в праздничные выходные бесплатно оставлять свой автомобиль в зонах платных парковок. Такой режим вводится на 4 и 6 ноября, причем даже на улицах с высокими тарифами.

5 ноября парковки будут работать по воскресному режиму – бесплатно на всех улицах, кроме тех, где установлены тарифы 380 и 450 руб. в час.

При этом парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина уличные городские парковки традиционно работают бесплатно в государственные праздники. Так как в эти дни в городе меньше машин, это никак не влияет на загруженность дорог и улиц. Просим водителей быть внимательнее и соблюдать правила парковки и дорожного движения», – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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Источник, фото: Дептранс Москвы