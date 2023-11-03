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Аэродинамичный концепт Chery намерен побить рекорд «солнцемобиля» Lightyear 0

Chery показала созданный с помощью искусственного интеллекта концепт электрокара

Самый аэродинамичный электромобиль в мире, разработанный с применением искусственного интеллекта, собирается представить бренд Chery. Именно так позиционирует свою новинку китайский производитель.

Подробностями о концепте поделились представители Chery Automotive в социальной сети Weibo, особо отметив, что разработчики при создании автомобиля вдохновились гидродинамической формой тунца.

Lightyear 0
Lightyear 0
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Для испытаний более 2000 различных вариантов кузова с целью достижения потенциально рекордного коэффициента аэродинамического лобового сопротивления при моделировании конструкции электромобиля был задействован искусственный интеллект.

По словам представителей Chery, в ходе официальных тестов текущим августом, коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,168. Если это соответствует истине, то у концепт-кара есть все шансы побить рекорд, установленный электромобилем на солнечной энергии Lightyear 0.

Lightyear 0
Lightyear 0

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Источник: Naked-science.ru

Фото: Chery

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