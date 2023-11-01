Chery Fengyun A8 поражает экономичностью и запасом хода

В Китае официально представили гибридный Chery Fengyun A8 с запасом хода 1400 км

30 октября компания Chery опубликовала официальные изображения готового к выпуску седана Fengyun A8 PHEV, который станет первой серийной моделью серии Fengyun.

Судя по официальному изображению, Fengyun A8 — это гибридный Arrizo 8, представленный на Шанхайском автосалоне в апреле этого года. Оба автомобиля имеют одинаковую форму передней части с большой решеткой радиатора. Отличаются модели только оформлением внутренней части решетки и логотипом.

Позиционируемый как компактный седан, Fengyun A8 имеет размеры (длина, ширина, высота): 4780/1843/1469 мм при колесной базе 2790 мм, что полностью совпадает с размерами Arrizo 8.

В качестве силового агрегата используется гибридная система, состоящая из двигателя Acteco 1.5 TGDI пятого поколения и электромотора. Двигатель развивает мощность 156 л.с., а электромотор - 150 кВт. Разгон до 100 км/ч происходит за 7,6 секунды. Официальный запас хода автомобиля на электротяге составляет 107 км, а суммарный запас хода - 1400 км. Расход топлива - 4,2 л на 100 км, а максимальная скорость - 185 км/ч.

Что касается интерьера, то у Fengyun A8 и Arrizo 8 он идентичный. В салоне установлен сдвоенный 12,3-дюймовый экран, состоящий из приборной панели и центрального экрана управления, а также трехспицевый руль с плоским основанием.

На центральной консоли расположен «хрустальный» переключатель режимов движения и площадка для беспроводной зарядки. Среди оснащения автомобиля: панорамный люк, вентиляция и подогрев сидений.

Как ожидается, автомобиль поступит в продажу в конце этого года, а его цена составит около 130 000–160 000 юаней (1,6 млн - 2 млн рублей).

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Источник, фото: carnewschina.com