Россияне массово пересаживаются на каршеринг и арендованные авто — что случилось?

Эксперты объяснили рост популярности каршеринга и аренды автомобилей у россиян

В преддверии длинных выходных жители России стали более активно брать автомобиль в аренду. По сравнению с майскими праздниками в 2023 году спрос на эту услугу в текущем году вырос на 18%, об этом «Известиям» сообщили в компании TopCar.

В экспертном сообществе повышенный спрос объясняют ростом цен на новые и подержанные машины. Россияне отдают предпочтение рынку долгосрочного обращения в тех случаях, когда машина не нужна каждый день. По словам основателя автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Мигаля, эта тенденция связана, в том числе. с изменениями механизма ввоза машин, вступившими в силу 1 апреля 2024 года, на фоне которых цены на авторынке выросли.

«В мае традиционно начинается сезон отпусков, а в праздники растет внутренний туризм. Каршеринг особенно востребован в курортных городах, куда некоторые путешественники прибывают на самолетах, а непосредственно на месте берут машину в аренду», – уточнил эксперт.

Еще одной причиной является рост цен на услуги такси, считает Денис Мигаль.

«Поездки на такси в 2024 году стали дороже, а каршеринг в год обходится на 35% дешевле, чем услуги таксопарков. В 2024 году рынок краткосрочного проката увеличится на 40%, до 62 млн рублей», – делится прогнозом собеседник издания.

В Росстате отмечают, что стоимость перевозок такси в 2023 году составила 32,53 рубля в расчете на один км пути. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уточняет, что каршеринг и аренда машин востребованы у автовладельцев, имеющих личный транспорт.

«Те, у кого нет личного автосредства, используют каршеринг для путешествий. Достаточно посмотреть на парковки отелей, где стоит такой транспорт», – указал эксперт.

По словам Шапарина, цены на каршеринг «не дорогие и не дешевые» и адекватны среднему доходу россиян. С мнением экспертов солидарен майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин, он считает, что прокат становится популярнее у россиян не только в период праздников, но и в остальное время. Аренда или каршеринг позволяют сэкономить на бензине, потому что все компании компенсируют затраты на топливо. Кроме того, в Москве – бесплатные парковки: можно в любое время оставить машину и не волноваться за нее, подытожил Кондрашин.

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Источник: iz.ru