Почему не стоит брать популярные авто с пробегом на вторичке
Иномарка «по низу рынка» за 400–500 тысяч рублей – ниша, которая рискует стать очень популярной. И уже становится! Самое массовое предложение – Ford Focus II. Год выпуска – 2005–2008, несколько владельцев в ПТС, пробеги в 200–300 тысяч км... Фокус этом возрасте – не лучшая как по свойствам, так по надежности иномарка. Как и Renault Logan.
Есть машины не менее стойкие – и по сопротивляемости коррозии, и по ресурсу главных агрегатов, считает эксперт «За рулем».
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Ничем не хуже, в первую очередь, массовые «японки» того же периода. Некоторые «корейцы». Недурную долговечность демонстрируют Фольксвагены, Шкоды и Сеаты. Правда, это не относится к машинам с турбомоторами TSI и роботами DSG – 200 тысяч км выдерживают далеко не все.
Годится и премиальный сектор японских и немецких марок. Но 20–25‑летние Audi и Лексусы дороги в содержании, и для них всё сложнее отыскать даже расходники. Почти каждую прокладку или фильтр надо заказывать и ждать, в наличии на складах их часто нет.
Ну или прибегать к колхозному ремонту, внедряя пыльники от ВАЗ‑2108 и поршневые кольца от Москвича. Не факт, что это позволит что-то сэкономить: чуждые элементы чаще будут выходить из строя.
Какие машины иномарки стоит рассматривать при бюджете в полмиллиона и как не ошибиться при выборе конкретного экземпляра – читайте нашу инструкцию!
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Фото: Renault
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