Почему не стоит брать популярные авто с пробегом на вторичке

Эксперт «За рулем»: самые популярные иномарки – не всегда самые выгодные

Иномарка «по низу рынка» за 400–500 тысяч рублей – ниша, которая рискует стать очень популярной. И уже становится! Самое массовое предложение – Ford Focus II. Год выпуска – 2005–2008, несколько владельцев в ПТС, пробеги в 200–300 тысяч км... Фокус этом возрасте – не лучшая как по свойствам, так по надежности иномарка. Как и Renault Logan.

Есть машины не менее стойкие – и по сопротивляемости коррозии, и по ресурсу главных агрегатов, считает эксперт «За рулем».

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Ничем не хуже, в первую очередь, массовые «японки» того же периода. Некоторые «корейцы». Недурную долговечность демонстрируют Фольксвагены, Шкоды и Сеаты. Правда, это не относится к машинам с турбомоторами TSI и роботами DSG – 200 тысяч км выдерживают далеко не все.

Годится и премиальный сектор японских и немецких марок. Но 20–25‑летние Audi и Лексусы дороги в содержании, и для них всё сложнее отыскать даже расходники. Почти каждую прокладку или фильтр надо заказывать и ждать, в наличии на складах их часто нет.

Ну или прибегать к колхозному ремонту, внедряя пыльники от ВАЗ‑2108 и поршневые кольца от Москвича. Не факт, что это позволит что-то сэкономить: чуждые элементы чаще будут выходить из строя.

Какие машины иномарки стоит рассматривать при бюджете в полмиллиона и как не ошибиться при выборе конкретного экземпляра – читайте нашу инструкцию!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Renault