На аукцион выставлен редкий серийный «внедорожный» Golf

Редкий приподнятый VW Golf Country 1991 года продают на аукционе Bring a Trailer

Этот автомобиль, созданный на основе концепт-кара, предлагает необычную комбинацию стиля, проходимости и надежности. Стартовая цена торгов составила 10 000 долларов.

VW Golf Country

VW Golf Country был выпущен в ограниченном количестве, всего около 7735 экземпляров за два модельных года. Этот автомобиль представляет собой легковой автомобиль с заметно приподнятой подвеской.

VW Golf Country

Компания Steyr-Daimler-Puch внесла несколько значительных изменений в Golf Country, чтобы улучшить его проходимость. Были установлены трубчатые подрамники, защитные пластины, расширители крыльев и запасное колесо, закрепленное на багажнике.

Официальные данные VW указывают, что Golf Country имеет высоту, превышающую стандартный четырехдверный хэтчбек на почти 127 мм. Также этот автомобиль оснащен 438 уникальными деталями, которые придают ему индивидуальность и неповторимость. Салон Golf Country отделан серой тканью на сиденьях и дверных панелях, создавая комфортную и стильную атмосферу.

VW Golf Country

Мощность 1,8-литрового двигателя Country составляет всего 97 л. с.

Источник, фото: Bring a Trailer