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Новый «Гелик» получит продвинутую адаптивную подвеску

Электрогидравлическая система подвески в G-Class повысит его управляемость

По данным издания Autocar, новый G-Class будет опционально предлагать дополнительную систему подвески, которая заменит стабилизаторы поперечной устойчивости на бесступенчатую электрогидравлическую систему.

Mercedes-Benz G-Class 2024
Mercedes-Benz G-Class 2024

Эта технология будет использовать клапаны на каждом амортизаторе, которые позволят переносить жидкость из стороны в сторону. Газонаполненная металлическая сфера на каждой оси будет направлять жидкость туда, где она должна быть.

Mercedes-Benz G-Class 2024
Mercedes-Benz G-Class 2024
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Самый быстрый и самый эпатажный «Гелик» в мире

Адаптивная система может изменять жесткость подвески в зависимости от скорости, качества дороги, резкости управления, углов движения кузова и режима движения.

Новая технология подвески должна сделать G-Class более управляемым и комфортным на дороге. Она также должна улучшить его устойчивость на поворотах и при маневрировании.

В США новый G-Class 2024 модельного года будет представлен в конце этого года или начале 2024 года. Он будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой.

Источник, фото: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2