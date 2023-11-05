Новый «Гелик» получит продвинутую адаптивную подвеску
По данным издания Autocar, новый G-Class будет опционально предлагать дополнительную систему подвески, которая заменит стабилизаторы поперечной устойчивости на бесступенчатую электрогидравлическую систему.
Эта технология будет использовать клапаны на каждом амортизаторе, которые позволят переносить жидкость из стороны в сторону. Газонаполненная металлическая сфера на каждой оси будет направлять жидкость туда, где она должна быть.
Адаптивная система может изменять жесткость подвески в зависимости от скорости, качества дороги, резкости управления, углов движения кузова и режима движения.
Новая технология подвески должна сделать G-Class более управляемым и комфортным на дороге. Она также должна улучшить его устойчивость на поворотах и при маневрировании.
В США новый G-Class 2024 модельного года будет представлен в конце этого года или начале 2024 года. Он будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой.
Источник, фото: Motor1
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.