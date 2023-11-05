Новый «Гелик» получит продвинутую адаптивную подвеску

Электрогидравлическая система подвески в G-Class повысит его управляемость

По данным издания Autocar, новый G-Class будет опционально предлагать дополнительную систему подвески, которая заменит стабилизаторы поперечной устойчивости на бесступенчатую электрогидравлическую систему.

Mercedes-Benz G-Class 2024

Эта технология будет использовать клапаны на каждом амортизаторе, которые позволят переносить жидкость из стороны в сторону. Газонаполненная металлическая сфера на каждой оси будет направлять жидкость туда, где она должна быть.

Mercedes-Benz G-Class 2024

Адаптивная система может изменять жесткость подвески в зависимости от скорости, качества дороги, резкости управления, углов движения кузова и режима движения.

Новая технология подвески должна сделать G-Class более управляемым и комфортным на дороге. Она также должна улучшить его устойчивость на поворотах и при маневрировании.

В США новый G-Class 2024 модельного года будет представлен в конце этого года или начале 2024 года. Он будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой.

Источник, фото: Motor1