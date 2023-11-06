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Ferrari LaFerrari
Богатые все богатеют: Ferrari не справляется с наплывом заказов
Очередь на автомобили компании Ferrari...

Богатые все богатеют: Ferrari не справляется с наплывом заказов

Очередь на автомобили компании Ferrari растянулась до 2026 года

При заказе нового автомобиля Ferrari владельцы будут ожидать его поставки не раньше 2026 года. Генеральный директор компании сообщил о том, что спрос на итальянские спорткары настолько высок, что уже имеющиеся заказы покрывают всю продукцию на 2025 год.

Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari

Важно отметить, что 2023 год оказался успешным для компании Ferrari. За первые три квартала продажи достигли 10 418 автомобилей, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Интересно, что в третьем квартале 2023 года гибридные модели Ferrari впервые в истории компании превзошли продажи автомобилей с чистыми двигателями внутреннего сгорания. Более половины всех поставленных автомобилей, а именно 51,3% из 3459, были оборудованы электрифицированной трансмиссией.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили, Ferrari планирует открыть новый завод в Маранелло в июне 2024 года.

Особым планом на будущее является цель компании Ferrari к 2030 году: 40% всех продаж должны составлять гибридные модели, еще 40% - полностью электрические автомобили, а оставшиеся 20% - модели с двигателями внутреннего сгорания.

Источник: Motor1

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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