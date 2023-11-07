Прославленный автозавод «Москвич» отпраздновал 6 ноября 93-й день рождения

93 года назад с конвейера отечественного «Москвича» сошел первый автомобиль

Автомобильный завод «Москвич» 6 ноября отметил 93-й день рождения, именно в этот день в 1930 году с конвейера Государственного автосборочного завода имени Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) сошел первый автомобиль.

После Великой Отечественной войны, во время которой в цехах завода выпускалась военная продукция, предприятие стало называться — Московский завод малолитражных автомобилей (МЗМА). Уже спустя год после победы, в 1946 году стали выпускать первые «Москвичи-400», а еще через год началось их серийное производство.

В 1954 году автомобиль «Москвич-401» оснастили мощным по тем временам двигателем на 26 лошадиных сил. Всего было выпущено более 230 тысяч экземпляров этой модели. На протяжении последующих 20 лет были выпущены «Москвич-402» и «Москвич-407», а также переходная 403-я модель и первая партия автомобилей с индексом 408.

Новая веха в истории предприятия началась в 2022 году, когда на бывших мощностях бренда Renault после его ухода с рынка РФ, начали производить кроссоверы «Москвич 3», а затем и электрические модели «Москвич 3е».

Компактный «Москвич 3» оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 150 л.с., он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором, цена — 1,970 млн рублей. Под капотом электромобиля установлен электромотор мощностью 193 л.с., его запаса хода хватает до 410 километров. Цена электрической версии стартует от 3,950 млн рублей.

Производство седана «Москвич 6» запустили два месяца назад, он создан на базе китайского JAC Sehol A5 Plus образца 2021 года. Покупателям доступны три комплектации и с двумя вариантами двигателя — турбомотором объемом 1,5 л мощностью 136 л.с. в паре с вариатором и 174-сильным турбомотором такого же объема в паре с «роботом». Цена седана в зависимости от комплектации начинается от 2,626 млн рублей.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Москвич