Стоимость комплектующих и расходников на иномарки за год выросла в цене на 90% — эксперт

Носко: Volkswagen Polo и Skoda Rapid являются самыми дорогими в обслуживании

Стоимость обслуживания автомобилей в 2023 году в среднем по России выросла на 21%. Об этом в эксклюзивном комментарии «Российской газете» заявил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Рассуждая о марках машин массового сегмента, на техническое обслуживание которых уходит больше всего средств, собеседник издания подчеркнул, что Volkswagen Polo и Skoda Rapid являются самыми невыгодными в части эксплуатации.

«Российские автомобилисты, в среднем, проезжают около 17 000 километров в год, поэтому примерное количество ТО, которые придется пройти за пять лет – шесть визитов на сервис. Для владельца немецкого автомобиля это обойдется в 68 559 рублей, чешского – в 85 225 рублей», – уточнил эксперт.

По словам Носко, при содержании иномарок больше всего автовладельцы тратят на топливо, а также комплектующие и расходники. Например, оптика для моделей корейских автопроизводителей в 2023 году подорожала на 36-47%, а стоимость бамперов, фар, каталитических нейтрализаторов для японских и французских автомобилей выросла в цене примерно на 90% в зависимости от модели, подчеркивает собеседник. Также Носко напомнил, что оптовая стоимость трансмиссионных и моторных масел стоит порядка 1000 рублей за литр.

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Источник: rg.ru

Фото: Depositphotos