Еще один китайский производитель намеревается выйти на рынок России — это Livan

Livan анонсировал продажи электрокара на рынке РФ, но засекретил всю информацию

Китайский производитель Livan (принадлежит Geely) в 2024 году выйдет на российский рынок с новинкой. Кроме того, что автомобиль оснащен электрической установкой, больше ничего не известно – вся информация держится в секрете.

«В линейке бренда Livan есть электромобили разных классов. Мы исследуем возможности российского рынка и потребности потенциальных клиентов и планируем в следующем году привезти электрокар в Россию», – пояснили в компании.

Вероятно, что это будет седан Livan Leaf 01, но официально это пока не подтверждено. Эта модель оснащена силовой установкой из электродвигателя на 163 л.с., установленного на передней оси.

Линейка Livan на российском рынке представлена тремя моделями, самой доступной из которых является кроссовер X3 Pro. У него безальтернативный атмосферный двигатель объемом 1,5 л мощностью 103 л.с. и 142 Н·м крутящего момента. Он работает в паре с бесступенчатым вариатором. Цена кроссовера – 1 879 900 рублей

Кроссовер X6 Pro представляет собой автомобиль одного класса с Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan. У него под капотом бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 л, мощностью 147 или 180 л.с. Силовой агрегат работает совместно с 7-ступенчатой трансмиссией DCT с возможностью выбора режимов движения. За этот кроссовер просят от 2 629 900 рублей.

Третьим автомобилем, предложенным для российских покупателей, является седан S6 Pro, он относится к сегменту «С+». У него тот же двигатель, что и у X6 Pro, цена за автомобиль стартует от 2 549 900 руб.

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Источник: Autonews.ru

Фото: autohome.com.cn