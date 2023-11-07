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Установленное с нарушениями газобаллонное оборудование может стать причиной взрыва авто

Автоэксперт Хайцеэр назвал факторы, предшествующие взрыву машины при перевороте

В случае с опрокидыванием автомобиля во время дорожной аварии могут произойти возгорание и взрыв. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Хайцеэр.

Он подчеркнул, что, как правило, возгорание машины происходит из-за переворота автомобиля и вытекающего топлива. При этом он подчеркнул, что возгорание при лобовом столкновении является редчайшим случаем. Взрыву из-за паров бензина предшествует появление искры или возникновение короткого замыкания.

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«Каждая нормальная машина проходит многочисленные краш-тесты, которые предусматривают, что пожара при аварии случиться не должно», — объяснил автоэксперт.

Хайцеэр подчеркивает, что возгоранию машины или взрыву во время аварии может способствовать наличие в автомобиле газобаллонного оборудования (ГБО). Особенно в тех случаях, когда эта система не обслуживается должным образом или установлена с нарушениями.

По его словам, баллоны подвергаются жестким испытаниям, они априори сделаны очень прочными. Баллон остается целым даже в случае сброса на него автомобиля. Но бывают ситуации, когда возгорания происходят на фоне имеющихся проблем с соединениями, речь идет о случаях выхода газа. Дело в том, что при ударе в автомобиль с ГБО сзади может возникнуть искра и спровоцировать пожар, в то время как из системы должен подаваться газ, подытожил Хайцеэр.

Источник: Gazeta.ru

Фото: из открытых источников

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За РулемСветлана Тарасенко
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