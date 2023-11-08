Абсолютно верное решение — автоэксперт Субботин об исключении ОСАГО из перечня документов

Субботин: Полис ОСАГО при перерегистрации автомобиля выгоден только страховщикам

Процедура смены владельца авто с обязательным наличием ОСАГО выгодна только страховым компаниям, хотя это обычная юридическая процедура. Такое мнение в беседе со «Свободной прессой» выразил автоэксперт, автор и ведущий программы Минтранс Вячеслав Субботин.

Комментируя принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта об исключении ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для регистрации автомобиля при смене владельца, он назвал это решение абсолютно правильным.

«Полис ОСАГО еще не кончился, обычно же все на год берут, а ты машину продал. И следующий владелец начинает платить опять за год. Скажем, два-три-одиннадцать месяцев — это все шло на счет страховых компаний. И никто не брался перезаряжать страховые полисы или переводить их, поскольку это муторно и долго. Все говорили: „Да ладно“, махнули рукой и все», — объясняет собеседник издания.

В настоящее время регистрация транспортного средства при отсутствии полиса запрещена. Субботин напомнил, что этот вопрос на протяжении длительного времени являлся поводом для дискуссий. При этом он подчеркнул, что в конечном итоге владелец автомобиля всегда переплачивает.

Хотя достаточно было задаться логическим вопросом: «зачем?». ОСАГО экономически выгоден при перерегистрации только страховщикам. Это же простая юридическая процедура — поменять владельца транспортного средства – и все, подытожил Субботин.

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Источник: Svpressa.ru

Фото: АГН «Москва»