#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SWM G01F
Объявлены цены на три новые модели SWM калининградской сборки
«Автотор» раскрыл цены на три кроссовера SWM:...
Тропиков в России не будет: Субботин опроверг прогнозы о доле рынка электрокаров в РФ в 25%
Тропиков в России не будет: Субботин опроверг прогнозы о доле рынка электрокаров в РФ в 25%
Субботин назвал три причины, из-за которых в РФ...
Молодой семье с ребенком дадут 1 млн руб. на покупку нового авто
Молодой семье с ребенком дадут 1 млн руб. на покупку нового авто
В России хотят ввести семейный сертификат на...

Абсолютно верное решение — автоэксперт Субботин об исключении ОСАГО из перечня документов

Субботин: Полис ОСАГО при перерегистрации автомобиля выгоден только страховщикам

Процедура смены владельца авто с обязательным наличием ОСАГО выгодна только страховым компаниям, хотя это обычная юридическая процедура. Такое мнение в беседе со «Свободной прессой» выразил автоэксперт, автор и ведущий программы Минтранс Вячеслав Субботин.

Комментируя принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта об исключении ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для регистрации автомобиля при смене владельца, он назвал это решение абсолютно правильным.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков
«Полис ОСАГО еще не кончился, обычно же все на год берут, а ты машину продал. И следующий владелец начинает платить опять за год. Скажем, два-три-одиннадцать месяцев — это все шло на счет страховых компаний. И никто не брался перезаряжать страховые полисы или переводить их, поскольку это муторно и долго. Все говорили: „Да ладно“, махнули рукой и все», — объясняет собеседник издания.

В настоящее время регистрация транспортного средства при отсутствии полиса запрещена. Субботин напомнил, что этот вопрос на протяжении длительного времени являлся поводом для дискуссий. При этом он подчеркнул, что в конечном итоге владелец автомобиля всегда переплачивает.

Хотя достаточно было задаться логическим вопросом: «зачем?». ОСАГО экономически выгоден при перерегистрации только страховщикам. Это же простая юридическая процедура — поменять владельца транспортного средства – и все, подытожил Субботин.

Источник: Svpressa.ru

Фото: АГН «Москва»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0