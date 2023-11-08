Экономисты и аналитики объяснили выбор россиян в пользу отечественного автопрома

Эксперты: Продажи Lada выросли по итогам 2023 года и за последние 10 лет

Несмотря на то, что цены на автомобили отечественного производства снова выросли, россияне все равно при покупке машины делают выбор в пользу российского автопрома, и в лидерах продаж — Lada.

Согласно данным сервиса «Цена Авто», цена на эту марку повысилась с 64 тысяч до 106 тысяч рублей, рост 4,6-9,7%. По итогам октября продажи АВТОВАЗа составили 40 912 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году и самый лучший показатель не только за 2023 год, но и за последние 10 лет. Рыночная доля Lada в сегменте легковых авто в текущем октябре составила 40%.

За десять месяцев 2023 года дилеры Lada продали 283 464 машины, это на 98,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Причем рост популярности на рынке относится не только к этой марке, но и к другим моделям отечественных производителей.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков констатирует, что авторынок значительно вырос в этом году по сравнению с прошлым, и этому есть логическое объяснение.

«Автомобили из недружественных государств официально в России не поставляются, идут параллельным импортом. Соответственно, мы имеем определенный дефицит на российском рынке. Недостаток авто и растущий платежеспособный спрос будут менять авторынок в сторону роста. В этом году ожидаю повышения цен на большую часть автомашин, продающихся в России», — рассказывает экономист.

Росту цен на продукцию АВТОВАЗа с начала ноября предшествовали удорожание логистики, комплектующих и повышение ставки Центробанка, объясняет руководитель аналитического отдела международного евразийского движения, замдиректора центра социально-интеграционных исследований Владимир Киреев.

По его словам, цены на материалы растут последние несколько лет на фоне обострения конкуренции на глобальном рынке. Это объясняется не только экономическими, но и политическими факторами.

«Между глобальными центрами силы долгое время растет конкуренция: Китай, США, ЕС, Индия, Россия видят друг в друге далеко не партнеров, а противников в борьбе за ресурсы для собственного развития, что ведет к тому, что ценные ресурсы — металлы, полезные ископаемые стремятся оставить для собственного рынка, ограничивая доступ к ним для компаний из других стран. Это ведет к дефициту металлов, и касается не только автомобилестроения, но и металлоконструкций, авиастроения», — объясняет эксперт.

Именно этим объясняется дефицит процессоров и аккумуляторов на рынке. И конкуренция будет только нарастать на фоне политической напряженности, как следствие — рост цен продолжится, убежден Киреев.

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) еще в начале года прогнозировали рост продаж авто в РФ до 12% (770 тысяч) к концу 2023 года. Но сейчас они констатируют, что будет реализовано не менее 1 миллиона автомобилей (+45,6%).

«В связи с тем, что российский рынок предлагает продавцам автомобилей сверхдоходность, предполагаю, что в 2024 году на российский рынок начнется возврат автомобильных компаний, которые ушли в 2022 году», — говорит экономист Чирков.

«Автостат» по итогам октября 2023 года зафиксировал продажи 18 493 новых автомобилей LADA Granta, это самая продаваемая модель в стране. Продажи марки растут начиная с апреля 2022 года.

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Источник: Aif.ru