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SWM G01F
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Объявлены цены на три новые модели SWM калининградской сборки

«Автотор» раскрыл цены на три кроссовера SWM: они стартуют от 2,44 млн рублей

Калининградский завод «Автотор» назвал стоимость трех моделей бренда SWM, которые выпускает предприятие. В России на данный момент представлены среднеразмерные кроссоверы SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro.

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Самую «младшую» модель, G01, покупателю предложат в трех комплектациях по цене от 2,438 до 2,478 млн рублей. Версия «под спорт», SWM G01F, будет в продаже у дилеров за 2,588-2,628 млн рублей. Оба кроссовера комплектуются двигателем объемом 1,5 л мощностью 138 л. с. и сочетаются с 7-ступенчатым роботом. Габариты G01 – 4610×1855×1725 мм при колесной базе 2750 мм., G01F – на 60 мм длиннее.

SWM G01
SWM G01F

Кроссовер SWM G05 Pro на российском рынке будет предлагаться как в пятиместном (2,625-2,661 млн рублей), так и в семиместном (2,733-2,769 млн рублей) исполнении. Двигатель такой же, как у «младшего» кроссовера.

SWM G05 Pro
SWM G05 Pro

В ноябре бренд SWM планирует открыть в России 25 дилерских центров. Они начнут работу на основных рынках сбыта: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других городах.

Источник: РГ

Фото: Виталий Невар/ТАСС

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