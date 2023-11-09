Петербуржец на Nissan Pathfinder пытался сбежать от чувашской ДПС с 15 кг гашиша

В Чувашии полиция пресекла межрегиональную перевозку крупной партии наркотиков

Именно этот Nissan Pathfinder ждали сотрудники поста ДПС на 654-м километре трассы М-7 в Чебоксарском округе Чувашии – номера были указаны в ориентировке, и затеряться в потоке водителю не удалось. Завидев инспекторов, водитель, 54-летний житель Ленобласти, попытался перестроиться в левый ряд, однако был остановлен.

«Водитель уверял стражей правопорядка, что едет из дома налегке, к тому же при поверхностном осмотре иномарки ничего подозрительного обнаружено не было. Однако к моменту прибытия на место следственно-оперативной группы подозреваемый признался, что транспортирует наркотики. В специально оборудованной скрытой нише в багажном отсеке автомобиля задержанного полицейские обнаружили и изъяли 15 килограммов гашиша», – сообщила пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

В отношении наркокурьера следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ, фигурант заключен под стражу.

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Источник: МВД Медиа