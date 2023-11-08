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40 контейнеров красной икры: на Сахалине «взяли» банду похитителей

В Южно-Сахалинске воры проникли на завод и вскрыли рефрижератор с красной икрой

На Сахалине задержали группу мужчин, подозреваемых в хищении крупной партии лососевой икры. Директор расположенного в Южно-Сахалинске рыбоперерабатывающего предприятия обратился в полицию с заявлением, в котором указал: утром на заводе обнаружилось, что один из рефрижераторов вскрыт и из него пропало 40 контейнеров с красной икрой – точнее, это были многолитровые пластиковые куботейнеры.

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Ущерб составил около 1,8 млн рублей. Но сотрудники угрозыска быстро вышли на след подозреваемых, выяснили их местоположение и уже через несколько часов задержали. Один из соучастников был неоднократно судим за имущественные преступления, сообщает источник.

«Как выяснилось, сообщники ночью на автомобиле подъехали к заводу, незамеченными проникли на его территорию, вскрыли рефрижератор, загрузили емкости с икрой в машину и скрылись. Они обратились к знакомому с просьбой продать деликатес посредством размещения частных объявлений в сети Интернет и оставили контейнеры в его гараже», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Но продать икру злоумышленники не успели – большую ее часть полицейские изъяли и в ближайшее время вернут на завод. В частности, 31 куботейнер обнаружился в гараже продавца, еще несколько – по адресам проживания фигурантов. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, расследование продолжается.

Источник: МВД Медиа

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