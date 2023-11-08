Водителям объяснили, какие машины подвержены воздействию дорожных реагентов

Автоэксперт Балабас объяснил, почему защиту от химреагентов нужно наносить летом

Дорожные реагенты могут негативно воздействовать на отдельные части транспортных средств, но это в большей степени относится к старым автомобилям. Причем обновлять антикоррозийное покрытие машины лучшего всего не осенью, а летом. Такое мнение Общественной службе новостей выразил автоэксперт Евгений Балабас.

С наступлением холодов дорожные службы обрабатывают трассы солями и реагентами для предотвращения гололедицы. Опасения автовладельцев, что реагенты разрушают металлические детали кузова, вызывая коррозию, небеспочвенны, но новые автомобили, возрастом до пяти лет, не подвержены воздействию дорожных солей и реагентов благодаря заводской обработке, подчеркивает эксперт.

«Большинство современных автомобилей достаточно хорошо защищены мастиками, покрывающими днище и всякие уязвимые элементы, вроде колесных арок, порогов и так далее. То есть все современные автомобили достаточно хорошо и качественно обработаны вот этими заводскими средствами. И нашей дорожной химии за пять лет, как правило, не получается их повредить», — объясняет собеседник издания.

Со временем заводские покрытия «нарушаются» ввиду естественной эксплуатации машины. В итоге на штатной мастике могут появиться микротрещины, через которые на детали авто могут попасть влага и реагенты, вызывающие очаги коррозии, уточняет Балабас.

У многих российских водителей есть практика покупать машину на пять лет, после чего продавать и приобретать новую, отметил эксперт. В этом случае беспокоиться о воздействии дорожных реагентов на автомобиль не приходится. Но в современных условиях машина становится «более ценным» и долговременным приобретением, поэтому необходимо время от времени обрабатывать нештатные антикоррозийные покрытия, а также заменять мягкие «текстильные» подкрылки на более жесткие из пластика.

«Но это долговременные, стратегические меры, которые, наверное, не имеют смысла прямо здесь и сейчас. Если автомобилю пять-семь лет, сложно сказать, надо ли прямо сейчас делать антикор. Целесообразно эту процедуру переносить на летний период, а не делать наспех по осенней слякоти», — подчеркивает автоэксперт.

Что касается покупки автомобиля на вторичке, в этом случае нужно в обязательном порядке обновлять антикоррозионное покрытие, рекомендует Балабас.

Антикоррозийное покрытие всегда очень полезно для автомобиля, оно увеличивает его остаточную стоимость, сохраняя целостность кузова, и придает более ухоженный вид. Тем более что покупатели при покупке подержанных авто всегда осматривают днище. Красивый, ровный, шагреневый слой антикоррозийного покрытия всегда будет выигрышным фактором, чем облезающая штатная мастика и тому подобные элементы, подытожил Балабас.

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Источник: osnmedia.ru